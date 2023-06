'Feyenoord maakt profielschets: hier moet de opvolger van Oussama Idrissi aan voldoen'

Feyenoord werkt aan de komst van Ricardo Pepi, maar wil volgens 1908.nl nog een versterking in de voorhoede. Na de terugkeer van Oussama Idrissi naar Sevilla moet er een nieuwe linksbuiten worden toegevoegd aan de selectie van Arne Slot.

Feyenoord heeft op de rechterflank genoeg opties met Igor Paixão, Javairô Dilrosun, Patrik Wålemark en Alireza Jahanbakhsh; ook Sebastian Szymanski speelde dit seizoen enkele wedstrijden als rechtsbuiten. Maar op de linkerflank is de spoeling dunner. Feyenoord hoopt daarom een nieuwe linkervleugelaanvaller te strikken.

Artikel gaat verder onder video

De club heeft volgens 1908.nl al een profiel opgesteld. "Feyenoord is op zoek naar een onvoorspelbare, creatieve linksbuiten die goed is in 1-tegen-1 situaties. De speler moet zijn directe tegenstander aan beide kanten kunnen passeren én over goede dribbelkwaliteiten kunnen beschikken. De linksbuiten moet goed naar binnen kunnen snijden en capabel genoeg zijn voor de basisformatie van Arne Slot", zo luidt de beschrijving.