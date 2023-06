Feyenoord overspoeld door woedende reacties van eigen fans; leedvermaak bij Ajax-fans

Feyenoord-fans hebben online overwegend negatief gereageerd op de financiële details die Benfica zaterdagavond naar buiten bracht over de transfer van Orkun Kökçü. De Rotterdammers ontvangen een vaste transfersom van ‘slechts’ 25 miljoen euro voor de middenvelder, daar waar aanvankelijk werd gerept over een vaste som van 30 miljoen euro.

Diverse media meldden aanvankelijk dat de landskampioen van Nederland een vast bedrag van dertig miljoen euro zou ontvangen voor Kökçü. De vaste transfersom die Benfica betaalt voor hem valt echter een stuk lager uit: 25 miljoen euro. Mocht Kökçü aan bepaalde prestaties voldoen, dan kan de transfersom wel oplopen tot een bedrag van 30 miljoen euro. Daarnaast heeft Feyenoord een variabel doorverkooppercentage bedongen.

“Slap beleid”, tweet het fan-account Feyenoord Transfermarkt, dat nauw betrokken is bij de Rotterdamse club en doorgaans zeer goed ingevoerd is. De persoon achter het fan-account, Rutger Vinke, is bijzonder kritisch op technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord en insinueert dat de club meer had kunnen halen uit de verkoop van Kökçü. “Schei uit. Zonder technische man komt deze club niets verder.”

Journalist Mikous Gouka van het Algemeen Dagblad legt via Twitter uit dat een hogere transfersom voor Kökçü simpelweg niet realistisch was. “Welingelichte bronnen geven aan: er was veel interesse voor Kökcü, maar geen enkele club was - op dit moment - bereid om ook maar in de buurt van het geboren bedrag van Benfica te komen”, aldus Gouka.

Te Kloese is online op dit moment de gebeten hond, blijkt uit diverse tweets afkomstig van Feyenoord-fans. Onder andere onder de officiële aankondiging van de transfer door Feyenoord op Twitter regent het negatieve reacties, welke zich met name richten tot de hoogte van de transfersom. Fans van rivaliserende clubs hebben vooral leedvermaak.

Dennis Te Kloese… Schaam je kapot!!!



#Feyenoord ontvangt maar €25 mil voor Orkun Kokcu.



HAD HEM VERDOMME TRANSFERVRIJ WEGGEDAAN!!!



Wat een SCHANDE! — Gewoon Ilias🇲🇦 (@IliasY_Nada_Mas) June 10, 2023

TE KLOESE UIT. Handelen ten nadele van de club. Dit zou strafbaar moeten zijn. — 010type (@010type126222) June 10, 2023

Dennis te Kloese moet tekst en uitleg komen geven, en wel vanavond.



Ik had hem hoog zitten maar na de uitgaande transfers van aursnes heeft hij inmiddels al zijn krediet verspeeld. — . (@LondonFR1908) June 10, 2023

Slimme stap, maar wat laat Feyenoord zich kennen met 25+5 miljoen. Te Kloese is echt als een kleine jongen weggetikt in de bestuurskamer. https://t.co/2IkgBiBSNe — Max (@MaxMahwx) June 10, 2023

Dit is dus precies wat ik bedoel met het probleem bij Feyenoord.



Die te kloese begaat dezelfde fout als Sar bij ajax deed. Hij dacht het zelf even te kunnen doen allemaal



Resultaat:

Top speler voor een lachwekkend bedrag verkocht. Zelfs madueke ging voor meer#feyenoord — Ovenschotel (@ovenschotel10) June 10, 2023

Voor 25 miljoen de grote ster weggeven aan de belangrijkste concurrent #bedanktfeyenoord #kokcu #benfica — Tristan van der Flip (@tristanvdflip) June 10, 2023

Echt een schande, minimaal vast bedrag van 35 moeten afdwingen. Zeer teleurgesteld in Te Kloese. — Jelke Wissing (@JelkeWissing) June 10, 2023

Orkun Kökcü. Champion forever. 🌟



All the best @slbenfica, we couldn’t be more proud. ♥️ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 10, 2023

😂😂😂. Men dacht wel even 50/60/70 miljoen voor #Kökcü te krijgen. Gaat ie voor minder dan de helft van Alvarez weg. Ja bij #Ajax ging vorig jaar zo'n beetje alles mis maar door het overdreven gegeil op #Feyenoord ga ik hier erg lekker op. 25 miljoen 🫢🫢🤫🤫 https://t.co/VxafBUtukP — Hein 🧙‍♀️ (@Hbrandje) June 10, 2023

De kogel is door de kerk. Kökçü definitief naar Benfica voor een bedrag van 0,25 Antony. (zonder bonussen, dat wel)#ajax #feyenoord — Kosta (@popovits) June 10, 2023