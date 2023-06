'Feyenoord slaat volgende slag en houdt belangrijke reservedoelman langer in De Kuip'

Feyenoord neemt doelman Timon Wellenreuther definitief over van RSC Anderlecht. De 27-jarige Duitser speelde afgelopen seizoen al op huurbasis in het shirt van de Rotterdammers, die graag met hem verder wilden. Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl tekent Wellenreuther tot medio 2025.

Wellenreuther kwam een jaar geleden op huurbasis naar Rotterdam-Zuid. Daar was hij afgelopen seizoen de stand-in van Justin Bijlow. Dat bleek geen overbodige luxe voor trainer Arne Slot. Bijlow miste namelijk een aanzienlijk gedeelte van het seizoen vanwege een polsblessure. Zodoende keepte Wellenreuther negen wedstrijden in de Eredivisie. Vooral op bezoek bij Ajax en Sparta Rotterdam was hij van grote waarde.

Feyenoord had in de huurconstructie rond Wellenreuther een koopoptie opgenomen. Die optie wordt volgens 1908.nl nu gelicht en de Duitser gaat een contract voor twee seizoenen tekenen. De club heeft daarbij de mogelijkheid om nog een jaar met de goalie door te gaan. De handtekeningen zijn overigens nog niet gezet. Dat gebeurt pas als Wellenreuther terug is van vakantie. De selectie van Feyenoord geniet momenteel van de zomer.

Wellenreuther is niet de eerste aanwinst van Feyenoord. Eerder kwamen Thomas van den Belt (PEC Zwolle) en Ramiz Zeroukki (FC Twente) al naar De Kuip. Eerder deze week nam Feyenoord afscheid van zes spelers en daar hoorde Wellenreuther ook bij. De club wil ook nog graag door met Sebastian Szymański, terwijl de deur voor Ofir Marciano ook nog open staat. Oussama Idrissi en Jacob Rasmussen laten Rotterdam-Zuid achter zich.