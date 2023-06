De laatste uitzending Vandaag Inside voor de zomerstop

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 2 juni.

Wedstrijden

Sassuolo – Fiorentina (20.30 uur)

Fiorentina komt een dag na de Europa League-finale in actie tegen Sassuolo, omdat de Italiaanse club over een kleine week in de Conference League-finale tegenover West Ham United staat. Saillant detail: net als bij de EL-finale waren ook beide Conference League-finalisten eerder in het toernooi te sterk voor twee Nederlandse clubs. La Viola kan bij een zege nog een plekje stijgen op de eindranglijst.



Voetbal op tv

21.10 uur: Vandaag Inside, SBS 6, talkshow over onder meer voetbal: de laatste van dit seizoen voor de zomerstop