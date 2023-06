Foto van Peter Bosz bij Restaurant Mt. Everest voedt geruchten over toekomst

Op Twitter circuleert donderdagavond een foto van Peter Bosz in Eindhoven samen met Mohammed Allach. De momenteel clubloze trainer is samen met de technisch directeur van RKC Waalwijk gefotografeerd bij Restaurant Mt. Everest.

Bosz wordt al dagenlang in verband gebracht met de momenteel vacante trainerspositie bij PSV. De Eindhovenaren zijn na het vertrek van Ruud van Nistelrooij op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en zouden in de momenteel clubloze Bosz hun droomkandidaat zien. Onder meer Wilfred Genee meldde begin deze week in Vandaag Inside dat de 59-jarige keuzeheer bovenaan de kandidatenlijst van PSV staat.

De geruchten over een huwelijk tussen Bosz en PSV worden donderdag op Twitter gevoed door een foto van de oefenmeester bij Restaurant Mt. Everest, aan de Gestelsestraat in Eindhoven op nog geen anderhalve kilometer van Philips Stadion.

Dit is toch gewoon Peter Bosz? pic.twitter.com/G29h4OfBqF — Dosty (@Dosty___) June 1, 2023

Enkele twitteraars merken op dat de voorgevel van Restaurant Mt. Everest zoals te zien op de desbetreffende foto niet overeenkomt met de voorgevel van het restaurant zoals zichtbaar op Google Street View. Onder meer de kleur zou anders zijn: het reclamebord van het restaurant op de foto van donderdagavond is rood, terwijl de foto van het vooraanzicht op Google Street View een lichte, witte kleur heeft.



Wie de foto van het restaurant op Google Street View echter goed bekijkt, ziet dat het interieur van de voorgevel identiek is en alleen de kleur van de kozijnen van het restaurant afwijkt. Dat lijkt echter een simpele verklaring te hebben: de afbeelding van Google Street View dateert van juli 2021. Waarschijnlijk is de voorgevel in de tussenliggende periode geverfd.

Bosz is naar verluidt ook kandidaat bij Ajax, dat donderdag bekendmaakte het contract van interim-trainer John Heitinga niet te verlengen. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van de Amsterdammers hield zich vandaag in gesprek met de NOS op de vlakte over de geruchten omtrent Bosz. "Ik heb met hem gewerkt bij Borussia Dortmund, met hem gesproken toen ik bij Stuttgart zat en Peter is al Ajax-trainer geweest. Dus ik begrijp dat je naar hem vraagt", aldus de Duitser.

De voorgevel van Restaurant Mt. Everest in Eindhoven in juli 2021. Foto via Google Street View.