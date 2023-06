Frenkie de Jong houdt gemoederen in Duitsland bezig en schittert in kranten

Frenkie de Jong houdt de gemoederen bezig in Duitsland. De middenvelder zou volgens verschillende Duitse media, waaronder Sky Sports, gevolgd worden door Bayern München. De Nederlandese voetballer schittert op de voorpagina's van de Duitse kranten, maar een overstap naar Der Rekordmeister lijkt niet direct voor de hand te liggen.

Bayern München is naarstig op zoek naar een middenvelder. Eerder werd Konrad Laimer al binnengehaald, maar trainer Thomas Tuchel wil meer versterking zien. Declan Rice was een van de doelwitten van de kampioen van Duitsland, maar lijkt in de Premier League te blijven. Doordat FC Barcelona Ilkay Gündogan heeft gehaald kwam De Jong in beeld bij Bayern München. Dat is niet voor het eerst, want de oud-Ajacied wordt in bijna iedere transferperiode gelinkt aan de Duitse topclub.

Volgens Sky Sports Germany is Tuchel groot fan van De Jong, die de middenvelder bij Bayern München graag zou laten herenigen met Matthijs de Ligt. Het lijkt echter niet voor de hand liggend dat De Jong de stap naar de Allianz Arena gaat zetten. De 26-jarige middenvelder heeft zelf al meerdere keren aangegeven blij te zijn om in Spanje te voetballen en ook FC Barcelona lijkt niet van plan De Jong van de hand te doen, zeker niet na het vertrek van Sergio Busquets.

Het vertrek van de routinier Busquets, die De Jong zeker in zijn eerste seizoenen bij de Catalanen soms een beetje in de weg liep, geeft de middenvelder meer kansen om op zijn allerbeste positie te kunnen gaan spelen. Afgelopen seizoen werd de international van het Nederlands elftal voor het eerst sinds zijn komst naar Camp Nou kampioen met FC Barcelona, waardoor hij zich na de zomer ook in de Champions League kan laten zien.