Frenkie de Jong wederom gelinkt aan transfer, maar ditmaal wordt niet Manchester United genoemd als bestemming

Bayern München verzekerde zich weliswaar op de slotdag van de Bundesliga van een nieuwe landstitel, maar dat wil niet zeggen dat de club kan terugkijken op een geslaagd seizoen. Het kampioenschap had de ploeg van trainer Thomas Tuchel vooral te danken aan een gigantische misstap van Borussia Dortmund. Bovendien werd Bayern München in de Champions League kansloos uitgeschakeld door Manchester City. Versterking is een must en in die zoektocht valt onder meer de naam van Frenkie de Jong.

De Jong kwam afgelopen zondag nog in actie met FC Barcelona en mag zich daarom later melden bij het Nederlands elftal. De middenvelder moet de voorbereiding met Oranje op de Final Four van de Nations League nog beginnen, maar zijn naam wordt nu alweer in verband gebracht met een zomerse transfer. Vorig jaar verscheen de naam van de oud-Ajacied vrijwel dagelijks in de Engelse en Spaanse kranten. Erik ten Hag hoopte De Jong naar Manchester United te halen, maar de speler bleef FC Barcelona trouw. Na een moeizame start speelde hij zich in de basiself van Xavi Hernández en groeide hij uit tot belangrijke kracht.

FC Barcelona lijkt dit keer onder geen beding mee te willen werken aan een transfer van De Jong, maar Bayern München heeft zijn naam desondanks op het lijstje staan. Dat meldt Raphael Honigstein van The Athletic althans. De kampioen van Duitsland is op zoek naar versterking voor het middenveld en heeft naast Declan Rica (West Ham United) dus ook De Jong op de korrel. “Maar serieuze stappen zijn afhankelijk van het feit of het totale budget niet wordt uitgeput én andere spelers vertrekken”, klinkt het. Rice heeft een flink prijskaartje om zijn nek hangen. West Ham United zou meer dan honderd miljoen euro verlangen voor de Engelsman, die zich naar verluidt ook kan verheugen op de interesse vanuit de top van de Premier League.

Het is niet voor het eerst dat De Jong wordt gelinkt aan een transfer naar Bayern München. Julian Nagelsmann, die eerder dit kalenderjaar op straat werd gezet door de Duitse grootmacht, grapte vorig jaar dat hij Kylian Mbappé en De Jong er graag bij had willen hebben. “Maar hun haalbaarheid valt buiten onze mogelijkheden”, zei de toenmalig oefenmeester van Bayern München tegenover de Duitse media. Diverse Duitse media meldden vorig jaar dat Bayern München ‘voorzichtig’ had geïnformeerd naar De Jong. FC Barcelona wilde echter niet meewerken aan een transfer.