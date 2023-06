Gebroeders Van de Kerkhof niet enthousiast over aanstelling Steijn bij Ajax: 'Die haalt de kerst niet'

Willy en René van de Kerkhof hebben niet zoveel vertrouwen in de nieuwe trainer van Ajax Maurice Steijn. René denkt zelfs dat de voormalig oefenmeester van Sparta Rotterdam de kerst niet gaat halen. Over de aanstelling van Peter Bosz bij PSV zijn de gebroeders wel tevreden.

“Toen ik het hoorde dacht ik aan een 1 aprilgrap” zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant over de bekendmaking van Steijn naar Ajax. “Maar hij verdient wel het voordeel van de twijfel.” René vindt dat Steijn het goed heeft gedaan bij Sparta, maar de top vraagt wel wat anders, vindt de oud-international. “En de Amsterdamse mentaliteit is toch heel anders. Ik denk dat hij de kerst niet haalt, maar we zullen zien.”

In Eindhoven kwam met Bosz ook een nieuwe trainer en dat zien de gebroeders wel zitten. “Misschien is het wel een keer verfrissend dat er iemand zonder PSV-dna voor de groep staat”, denkt René. “Ik verwacht veel van hem.” Broer Willy is het daar eigenlijk wel mee eens. “Het gaat erom dat hij PSV weer een keer kampioen maakt. Dat is veel te lang geleden.”

Bosz heeft nog wel een aantal versterkingen nodig volgend seizoen. Onder andere Georginio Wijnaldum, Noa Lang en Ricardo Pepi worden genoemd. De gebroeders zien vooral Wijnaldum graag komen, maar de international gaf zondag aan liever niet terug naar Nederland te willen. René ziet Lang ook wel graag komen, maar Willy weet het nog niet zo zeker. “Ik ben nog niet overtuigd van de meerwaarde die hij zou hebben voor PSV.”