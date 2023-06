'Georginio Wijnaldum gelinkt aan Eredivisie-rentree bij oude club'

PSV gaat komende transferzomer een poging wagen om Georginio Wijnaldum terug te halen. De 32-jarige middenvelder is in beeld als gewenste versterking van het elftal van kersvers trainer Peter Bosz, zo meldt Voetbal International maandagavond.

Wijnaldum kwam vorig seizoen uit voor AS Roma, dat hem huurde van Paris Saint-Germain. De Nederlander keert deze zomer dus weer terug in Parijs, waar hij nog tot in de zomer van 2024 vastligt. Desondanks wil PSV Wijnaldum verleiden met een rentree in Eindhoven.

Acht jaar geleden verliet Wijnaldum PSV voor een stap naar de Premier League bij Newcastle United. De 88-voudig international groeide daar uit tot een belangrijke speler en verdiende een transfer naar Liverpool, waar hij één keer de Champions League wist te winnen. Daarna volgde er dus een transfer naar PSG, dat hem dit seizoen verhuurde aan Europa League-finalist AS Roma.

Wijnaldum, die zijn carrière begon bij Feyenoord, kan dus na acht jaar weer terugkeren in Eindhoven. Tussen 2011 en 2015 speelde Wijnaldum ruim honderdvijftig wedstrijden in het shirt van PSV. De middenvelder was daarin goed voor 56 goals en 24 assists.