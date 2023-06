Gerard Nijkamp uiterst stellig over mogelijke overgang Maurice Steijn naar Ajax

Gerard Nijkamp is overvallen door het nieuws dat Ajax zijn pijlen heeft gericht op Maurice Steijn. De technisch directeur van Sparta Rotterdam legt zich niet zomaar neer bij een vertrek van de succestrainer.

Ajax is na het stuklopen van de onderhandelingen met Kjetil Knutsen doorgeschakeld naar Steijn, die deze maandagochtend met Nijkamp spreekt over zijn toekomst. Zondagavond ging de technisch directeur er nog van uit dat Steijn gewoon blijft. "Maurice staat volgend seizoen voor de groep", sprak Nijkamp voor de camera van RTV Rijnmond, waarna hij nogmaals dezelfde woorden uitsprak.

Op de hoogte van de belangstelling van Ajax was Nijkamp ten tijde van het interview nog niet. "Als dit echt het geval is, moeten zij eerst maar eens bellen", zei hij "Maar goed, morgen hebben we een gesprek met Maurice. En dat zijn altijd heel goede en professionele gesprekken. De koffie staat klaar. Met een stuk gebak."

Het gerucht dat Steijn mogelijk de overstap maakt naar Ajax, ging zondag als een lopend vuurtje op Het Kasteel. "Zulke dingen hou je niet lang geheim", reageerde Adil Auassar. "En het komt nooit op een goed moment. Maar welke trainer volgend seizoen voor de groep staat, hij gaat werken met geweldige gasten."