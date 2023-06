'Griezmann kan vertrekken door clausule; PSG heeft interesse'

Atlético Madrid maakt zich zorgen over de toekomst van Antoine Griezmann. De Frans international beschikt komende zomer over een relatief lage clausule in zijn contract, waardoor hij kan verkassen naar andere clubs. Dat weet het Franse L'Equipe te melden.

Volgens het sportmedium zou Griezmann deze zomer wel eens een mooie stap gaan maken. De 32-jarige voetballer is vanaf 1 juli voor een bedrag van 25 miljoen euro op te pikken in het Wanda Metropolitano, wat voor andere Europese topclubs natuurlijk niet een gigantisch bedrag is. Zeker ook omdat het contract van Griezmann nog doorloopt tot de zomer van 2025.

L'Equipe verwacht dan ook dat er interesse zal gaan komen, waardoor Atlético Madrid een belangrijke pion in het elftal van Diego Simeone wel eens kan kwijtraken. Griezmann maakte dit seizoen een uitstekend jaar door in het shirt van de club uit de Spaanse hoofdstad. De aanvallende middenvelder kwam maar liefst zestien keer tot scoren en gaf daarnaast negetien assists.

Ondertussen wordt al een eerste club gelinkt aan de Frans international en dat is Paris Saint-Germain. Volgens het Franse medium zou de kampioen van Frankrijk in Griezmann en geschikte vervanger van Mbappé zien, die dreigt te vertrekken. Financieel gezien zou een overstap naar de club uit Parijs een aantrekkelijke keuze zijn voor de 32-jarige Fransman