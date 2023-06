Grolsch Veste krijgt aparte naam voor Nations League: 'Als de UEFA dat had gedaan, braken er rellen uit'

De Grolsch Veste is een van de meest sfeervolle stadions van Nederland. Het stadion, met de iconische naam, werd alleen voor het Nations League-duel tussen Italië en Spanje omgedoopt tot 'FC Twente Stadium'. In de nieuwe FCUpdate Podcast grappen host Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman over de stadionnaam. "Als ze het 'De Heineken Veste' hadden genoemd, waren er rellen uitgebroken vrees ik", wordt er lachend gezegd.

Beluister hieronder de hele FCUpdate Podcast, vanaf het begin gaat het over de halve finales van de Nations League.