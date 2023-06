Hangt toptransfer aan zijden draadje? 'Komst Álvarez leidt intern tot twijfels bij Borussia Dortmund'

Het is nog maar de vraag of Edson Álvarez met ingang van het nieuwe seizoen daadwerkelijk speler is van Borussia Dortmund. De middenvelder wordt al weken, zo niet maanden in verband gebracht met een overstap naar de nummer twee van het afgelopen seizoen in Duitsland, maar een deal met Ajax is nog niet nabij. Bij Borussia Dortmund zouden er inmiddels intern zelfs twijfels zijn over de komst van Álvarez.

De Mexicaan wilde er onlangs in een uitgebreid interview met Voetbal International nog niet al te diep op ingaan, maar erkende wel dat hij toe is aan een stap hogerop. Álvarez arriveerde in de zomer van 2019 in Amsterdam. Ajax dacht met hem in eerste instantie de vervanger van Matthijs de Ligt binnen te hebben, maar na een moeizame start ontwikkelde hij zich op het middenveld tot een belangrijke kracht in het elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag. Álvarez had zijn sterke ontwikkeling vorig jaar al kunnen bekronen met een transfer naar Chelsea, maar daar stak Ajax een stokje voor.

De Amsterdammers zullen deze zomer niet voor een vertrek van de middenvelder gaan liggen, maar zullen hem ook niet voor een appel en een ei laten gaan. Álvarez heeft nog een doorlopend contract in de Johan Cruijff ArenA en dat betekent dat geïnteresseerde clubs flink in de buidel moeten tasten om hem binnen te halen. Dat heeft ook Borussia Dortmund te horen gekregen. De Duitsers hoopten Álvarez voor zo’n 35 miljoen euro binnen te halen, maar Ajax verlangt 40 miljoen euro plus bonussen. Dat meldt Bild althans. Dat zou het totaalpakket - inclusief salaris en tekengeld - boven de 60 miljoen euro en richting de 70 miljoen euro brengen.

Bij Borussia Dortmund bestaan er intern twijfels over de komst van Álvarez. Niet alleen vanwege de hoge vraagprijs die Ajax hanteert, maar ook omdat de club in de persoon van Emre Can al een uitstekende speler voor de positie van verdedigende middenvelder tot z’n beschikking heeft. Can heeft een contract tot medio 2024, maar dat gaat Borussia Dortmund naar verluidt openbreken. Volgens Bild vraagt de Duitse grootmacht zich af of het zich twee vergelijkbare spelers voor dezelfde positie kan veroorloven.

De komende tijd zal moeten blijken of Borussia Dortmund daadwerkelijk van plan is werk te maken van Álvarez. De komst van de Mexicaanse middenvelder, die ook als verdediger uit de voeten kan, lijkt voorlopig geen prioriteit te zijn. “Eén ding is duidelijk: coach Edin Terzic is erop gebrand om de transfer van Felix Nmecha (Wolfsburg) zo snel mogelijk af te ronden”, schrijft Bild. Terzic is onder de indruk van de 22-jarige middenvelder en denkt dat hij het gat kan dichten dat Jude Bellingham heeft achtergelaten. Bellingham verruilde Borussia Dortmund onlangs voor Real Madrid.