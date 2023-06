Hans Kraaij junior: 'Cerny staat open voor gevoelige toptransfer binnen Nederland'

Václav Cerny staat open voor een overgang naar landskampioen Feyenoord. Dat heeft Hans Kraaij jr. zondagochtend onthuld tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Of de Rotterdammers ook concreet in de markt zijn voor de Tsjechische aanvaller van FC Twente werd niet duidelijk.

De Tukkers namen Cerny (25) in de zomer van 2021 definitief over van FC Utrecht, dat destijds ongeveer een miljoen euro ontving voor de Tsjech. Zijn eerste volledige seizoen viel echter door een knieblessure grotendeels in het water. Pas in november kon de Tsjech debuteren, maar zijn bijdrage bleef beperkt tot één goal en één assist in achttien Eredivisie-wedstrijden.

Deze jaargang heeft Cerny echter zijn blessureleed achter zich gelaten en zijn topvorm teruggevonden. In 32 wedstrijden kwam de oud-Ajacied zowel qua doelpunten als beslissende voorzetten in de dubbele cijfers: dertien keer scoorde de buitenspeler en elf keer fungeerde hij als aangever bij een treffer van een teamgenoot. Dat leidde onder meer tot interesse van het Duitse VfL Wolfsburg, terwijl ook een terugkeer naar Ajax of een overgang naar AZ tot de mogelijkheden zou behoren.

Kraaij sprak voorafgaand aan de playoff-return van FC Twente tegen sc Heerenveen van zondagmiddag met de Tsjech en vroeg hem naar de mogelijkheid om Feyenoord te gaan versterken. Daarop reageerde hij volgens de journalist positief. Feyenoord zou een nieuwe rechtsbuiten wel kunnen gebruiken in het komende seizoen, waarin de club uitkomt in de Champions League.