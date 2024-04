‘Stadion Feijenoord krijgt bedrag vanuit gemeente, afbetalen lening krijgt voorkeur boven investeren in onderhoud’

Stadion Feijenoord heeft een bedrag van bijna twaalf miljoen euro ontvangen van de gemeente Rotterdam, zo meldt RTV Rijnmond. Vorige week werd al bekend dat de gemeente het stadion een miljoenenbedrag zou betalen.

Rotterdam compenseert Stadion Feijenoord omdat er vanaf 2026 geen concerten of andere evenementen met geluidsoverlast in De Kuip georganiseerd mogen worden. Rotterdam wil graag woningen bouwen rondom de thuishaven van Feyenoord, wat beter te realiseren is als er geen concerten meer plaatsvinden in het stadion. Door concerten niet meer in De Kuip te organiseren, hoeft er in de nieuwe woningen geen geluidsisolatie geïnstalleerd te worden.

Woensdag kwam naar buiten dat het precieze bedrag dat Stadion Feijenoord ontvangt 11,8 miljoen euro is. Naast de gemeente ontvangt het stadion ook een miljoen euro van de STIGAM (Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas) en twee miljoen euro van Feyenoord voor gemaakte ontwikkelingskosten, waardoor het totaal op bijna vijftien miljoen euro komt te liggen.

Vijftien miljoen euro is ook de hoogte van de schuld die Stadion Feijenoord heeft bij Goldman Sachs, waardoor die lening nu volledig afbetaald zou kunnen worden. Feyenoord is het daar niet mee eens en ziet graag dat een deel van het bedrag wordt geïnvesteerd in achterstallig onderhoud van het stadion. Gemeente Rotterdam deelt die mening. Die schrijven namelijk dat met het bedrag geïnvesteerd kan worden in De Kuip als voetbalstadion.

