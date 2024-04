Gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord sluiten deal: miljoenen euro’s voor De Kuip ter compensatie

Liefhebbers van popmuziek hoeven in de toekomst niet meer te rekenen op grote concerten in De Kuip. Waar de thuishaven van Feyenoord in het verleden nog het toneel vormde voor optredens van wereldsterren als Michael Jackson, The Rolling Stones en U2, zal het vanaf 2026 geen grote popconcerten meer organiseren. Dat meldt onder meer het Algemeen Dagblad woensdag. Ter compensatie ontvangt De Kuip miljoenen euro’s van de gemeente. Bovendien hoopt het stadion in de toekomst grote internationale wedstrijden te kunnen organiseren.

Dat er vanaf 2026 geen grote popconcerten meer georganiseerd zullen worden in De Kuip heeft alles te maken met bouwplannen van de gemeente. Rotterdam wil in de buurt van het stadion woningen gaan bouwen en die plannen zijn een stuk beter te realiseren als er in De Kuip geen concerten meer zijn. Waarom? “Als in het stadion nog concerten zouden worden gehouden in de toekomst, zou in die woningen dure geluidsisolatie verplicht zijn. In de nieuwe milieuvergunning zullen de geluidseisen daarom zo worden aangepast dat concerten vanaf 2026 niet meer mogelijk zijn”, zo schrijft het AD.

Stadiondirecteur Lillian de Leeuw sprak nog niet zo lang geleden nog de ambitie uit om de komende jaren weer grote concerten naar Rotterdam te halen. De Leeuw vindt het daarom ‘jammer’ dat die plannen niet meer te realiseren zijn. “Veel mensen hebben geweldige herinneringen aan een concert in De Kuip. Maar De Kuip neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook vanuit het een idee goede buur te zijn”, laat De Leeuw in een schriftelijke reactie weten aan de krant. De Kuip krijgt een ‘flinke’ compensatie voor het opgeven van concerten. De Leeuw wil niet vertellen om hoeveel geld het precies gaat, maar vermoedelijk gaat het om miljoenen euro’s. Het betreft een ‘eenmalige’ compensatie, die mede zorgt voor een ‘toekomstbestendige, gezonde bedrijfsvoering’, waardoor De Kuip voor Feyenoord ‘ook financieel’ een ‘solide’ thuisbasis blijft.

Internationale voetbalwedstrijden

Volgens De Leeuw zijn er overigens meerdere redenen waarom De Kuip geen grote popconcerten meer zal organiseren. En die zullen vooral de voetballiefhebbers als muziek in de oren klinken. De Leeuw vertelt dat De Kuip zoveel mogelijk grote voetbalwedstrijden wil organiseren. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook zeker internationaal. “We willen een goede thuisbasis voor Feyenoord blijven en de ambities van de club faciliteren, grote nationale en internationale voetbalevenementen blijven organiseren en een voetbaltempel zijn waar iedereen zich welkom voelt”, zo klinkt het.

