'AZ en VfL Wolfsburg willen Cerny, vraagprijs voor Ajax genoemd'

FC Twente-aanvaller Vaclav Cerny (25) kan een mooie transfer maken in de komende zomer. De aanvaller staat in de belangstelling van diverse binnen- en buitenlandse clubs én is ook bij Ajax genoemd als mogelijke versterking.

Volgens Voetbal International heeft AZ belangstelling getoond voor de diensten van de Tsjech, maar wordt het een moeilijk verhaal om hem binnen te halen. Dat heeft te maken met de forse concurrentie die kapitaalkrachtig is: ook VfL Wolfsburg heeft namelijk interesse in de buitenspeler. Cerny heeft nog een tweejarig contract in Enschede.

Hoewel er nog geen officiële aanbiedingen op tafel liggen bij FC Twente, is de verwachting wel dat het snel zal gebeuren. In de Kick-Off-podcast van De Telegraaf noemde Mike Verweij de buitenspeler ook als optie voor Ajax en wist daarbij ook een vraagprijs te noemen. “Ajax moet hem natuurlijk terughalen. Hij is voor ongeveer zeven miljoen euro op te pikken”, vond de journalist over Cerny, die in 2019 vertrok uit Amsterdam.

Speler van de maand mei

Door de goede prestaties werd de aanvaller ook verkozen tot de beste speler in de Eredivisie van de maand mei. Cerny, die woensdagavond in de play-offs tegen sc Heerenveen wederom scoorde, was betrokken bij zes doelpunten in de vorige maand. Vitesse-speler Million Manhoef werd verkozen tot het grootste talent in de Eredivisie over de maand mei.



Het complete elftal van de maand mei: Lars Unnerstall (FC Twente); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Sam Beukema (AZ), Jorrel Hato (Ajax); Million Manhoef (Vitesse), Jordy Clasie (AZ), Michel Vlap (FC Twente), Francesco Antonucci (FC Volendam); Václav Černý (FC Twente), Tasos Douvikas (FC Utrecht) en Xavi Simons (PSV).