Hans Kraay junior gelooft niet in theorie Jan Joost van Gangelen over Nederlands elftal

Hans Kraay junior is geschrokken van het spel van het Nederlands elftal in de troostfinale van de Nations League tegen Italië (2-3). De ploeg van bondscoach Ronald Koeman kwam op alle fronten tekort om aanspraak te maken op de derde plaats. "Het was dramatisch, verschrikkelijk en lamlendig", concludeert de verslaggever bij ESPN.

Oranje keek al na twintig minuten tegen een 0-2 achterstand aan tegen Italië, dat niet eens in zijn sterkste formatie aantrad in de Grolsch Veste. "Ik heb weleens trainers gehad die in de rust zeiden: jullie zijn allemaal verschrikkelijk. Dan dacht ik: het kan nooit zo zijn dat elf spelers slecht zijn. En ik heb ook weleens meegemaakt dat we met 3-0 voor stonden en de trainer zei: ik vind jullie allemaal geweldig spelen. Dat kan ook niet. Maar dit… Dit staat in contrast tot wat ik zojuist heb gezegd", begint Kraay.

Artikel gaat verder onder video

Het Nederlands elftal leverde volgens Kraay een collectieve wanprestatie. "Er was in de rust niemand die ook maar in de buurt van een zes min kwam. Het hele Nederlands elftal, van de keeper tot de linksbuiten, was dramatisch. Er werd geen druk gezet en de afstanden waren te groot. Als je nergens druk zet, kun je nergens kort op zitten. Er werd niet meegelopen bij de omschakeling. Het was een ouderwets campingzomeravondpotje."

Voor Jan Joost van Gangelen voelde de wedstrijd 'bijna als een soort verzet tegen de troostfinale'. "Een soort van: pleur op, we willen de troostfinale helemaal niet meer spelen dus zo gaan we er ook bij lopen", aldus de presentator. Kraay is het daar niet mee eens. "Jan Joost, niemand gaat bewust zo de wedstrijd in", reageert hij. Van Gangelen: "Nee, maar zo voelde het wel gewoon. Kraay: "Om jezelf echt op te laden is heel wat anders dan de mentaliteit waarmee ze nu het veld kwamen."