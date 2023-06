Harde waarschuwing voor Ronald Koeman: 'Dan gaat zijn kop eraf en van niemand anders'

Willem van Hanegem ziet dat er heel veel werk aan de winkel is voor bondscoach Ronald Koeman. Die sloot de Nations League zondagmiddag af met een pijnlijke nederlaag tegen Italië en dus de teleurstellende vierde plek. Met het EK in Duitsland voor de deur moet er dringend wat gaan veranderen.

Van Hanegem deelde na afloop de mening van Koeman, die met drie nederlagen uit vier wedstrijden is begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach. Er werd daarbij ook gewezen naar de houding van de spelers. "Ze zijn niet direct tegen elkaar", aldus Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Nou, dan is er maar één oplossing: dan moet de bondscoach heel direct zijn. Want als het straks misgaat op weg naar het EK, gaat zijn kop eraf en van niemand anders. En dat weet hij."

In september wachten er twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen concurrent Griekenland en laagvlieger Ierland voor Oranje. "En die kunnen er weinig van, maar toch moet Koeman wel gaan nadenken", oppert Van Hanegem richting de bondscoach. "Het gevaar van aanmodderen en het niet halen, ligt dan toch op de loer. Richting die wedstrijden veel veranderen biedt ook geen garantie op succes, er staat gewoon geen buslading klaar met spelers die het stokje even over kunnen nemen."

Oranje staat na twee wedstrijden op drie punten in groep B van de EK-kwalificatie. Frankrijk en Griekenland hebben momenteel nog alle punten gepakt en treffen elkaar maandag op Franse bodem. Het Nederlands elftal lijkt met de Grieken te gaan strijden om de tweede plek, die ook rechtgeeft op een ticket voor het EK van 2024 in Duitsland. Ierland en Gibraltar lijken slechts een bijrol te gaan spelen in de groep.