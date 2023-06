Hedwiges Maduro niet zomaar naar Ajax: 'Dat is niet alleen een wens, maar ook een eis'

Alex Pastoor is niet van plan mee te werken aan een vertrek van Hedwiges Maduro naar Ajax. De 38-jarige assistent-trainer van Almere City is in de Johan Cruijff ArenA in beeld als rechterhand van Maurice Steijn, die op pole position ligt om John Heitinga op te volgen.

Pastoor promoveerde zondagavond met Almere City naar de Eredivisie en werd na de wedstrijd tegen FC Emmen (1-2) geconfronteerd met het nieuws dat hij mogelijk afscheid moet nemen van Maduro. "Dat is niet aan mij, contractueel ga ik daar niet over", reageerde de trainer voor de camera van Voetbal International.

Eigenlijk wil Pastoor zijn rechterhand niet laten gaan. "We hebben op dit moment een heel goede staf en dat moet zo blijven. Dat is niet alleen een wens, maar ook een eis", aldus Pastoor, die aanstipte dat het de bedoeling is dat Maduro na het behalen van zijn trainerspapieren de hoofdtrainer van Almere City wordt.

Mogelijk komt er deze maandag nog meer duidelijkheid over de invulling van de trainerspositie bij Ajax. Steijn, die na het afketsen van een deal met Kjetil Knutsen de topkandidaat is, heeft in de ochtend een gesprek met technisch directeur Gerard Nijkamp over zijn toekomst.