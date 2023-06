Het geheime wapen van Nederlands elftal in de Nations League

Het Nederlands elftal is misschien wel dé favoriet voor de Nations League. Natuurlijk is de tegenstand behoorlijk, met eerst Kroatië en daarna hopelijk de winnaar van Spanje en Italië. Dat Oranje eerst in De Kuip speelt en de finale ook in het stadion in Rotterdam afgewerkt wordt, is een groot voordeel in de kansen op de Conference League-winst, zo constateert FCUpdate.nl samen met Jacks.nl.

Het Nederlands elftal is namelijk bijna onverslaanbaar in de thuishaven van Feyenoord. Er is al ruim 22 jaar (!) niet meer verloren in het stadion. Van de laatste 23 interlands, werden er liefst 22 gewonnen, waaronder van Frankrijk (2-0), Noorwegen (2-0) en Ivoorkust (5-0).

De laatste ploeg die in De Kuip wist te winnen, was Portugal, dat in 2000 met 0-2 te sterk was voor Oranje in de WK-kwalificatiereeks. In totaal speelde het Nederlands elftal 129 interlands in De Kuip, waarvan het 83 won, 28 maal gelijkspeelde en slechts achttien verloor. Ook de doelcijfers (320 voor, 114 tegen) spreken tot de verbeelding.

Edwin van der Sar (19) keepte in De Kuip de meeste interlands in De Kuip, gevolgd door Frank de Boer (17). Abe Lenstra (14) maakte tot dusver de meeste doelpunten, gevolgd door Faas Wilkes (13), Patrick Kluivert (10) en Memphis Depay (10). De spits van Atlético Madrid is er niet bij vanwege blessureleed: Cody Gakpo wordt in de spits verwacht.