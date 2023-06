'Het is te hopen dat de noodkreet van Nick Marsman serieus genomen wordt'

Lionel Messi vervolgt zijn loopbaan bij Inter Miami, de club van onder meer Nick Marsman. De Nederlandse doelman baarde deze week opzien, door te stellen dat 'de club nog niet klaar is' voor de komst van de Argentijnse wereldster. "We hebben een tijdelijk stadion, de mensen kunnen zo het veld oplopen want er staan geen hekken tussen, wij lopen van het trainingscentrum naar het stadion zonder beveiliging", zei Marsman tegen ESPN. De uitspraken worden besproken in de nieuwste FCUpdate Podcast.