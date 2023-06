Hiermee kan Ajax de man van 17,5 miljoen euro verleiden tot een transfer

Ajax is serieus geïnteresseerd in de diensten van Arda Güler. Dat meldt verslaggever verslaggever Ünal Emin Canbay van de Turkse tak van beIN Sports op Twitter. De achttienjarige aanvaller van Fenerbahçe wordt al geruime tijd gelinkt aan de Amsterdamse club.

Güler ligt goed in de markt. Er zijn volgens Canbay veel aanbiedingen binnengekomen voor het toptalent van Fenerbahçe. Belooft een club als Borussia Dortmund of Ajax hem veel speeltijd, dan zou de kans groot zijn dat Güler vertrekt.

Canbay benadrukt dat Ajax serieus geïnteresseerd is in de tiener. 'Er is een kans dat hij blijft, maar de kans is groter dat hij vertrekt', aldus de verslaggever. Eerder onthulde transferspecialist Fabrizio Romano dat Fenerbahçe de vraagprijs voor Güler heeft vastgelegd op 17,5 miljoen euro.

Güler als aanvallende middenvelder, centrale middenvelder én rechtsbuiten uit de voeten. Voor die laatste positie schijnt Ajax ook op zoek te zijn naar nieuwe impulsen. Güler sloot in de zomer van 2021 aan bij de hoofdmacht van Fenerbahçe en kwam tot op heden 51 keer in actie voor de Turkse topclub. In het voorbije seizoen maakte zijn thuisland bij vlagen écht kennis met hem. Hij was in 35 wedstrijden in alle competities goed voor zes doelpunten en zeven assists.