Hugo Borst trekt bijzondere conclusie na transfer Van den Boomen: 'Feyenoord is Ajax geworden en Ajax Feyenoord'

Ajax verraste onlangs met het aantrekken van Branco van den Boomen. De middenvelder maakte in het afgelopen seizoen veel indruk bij Toulouse en had naar verluidt de clubs voor het uitkiezen, maar koos voor een transfervrije overstap naar de nummer drie van de Eredivisie. Ajax is maar wat blij met zijn komst, maar Hugo Borst heeft er geen al te hoge verwachtingen van.

De columnist blikt in gesprek met Voetbal International terug op zijn voorspelling bij het tijdschrift. Borst dacht dat Ajax zich opnieuw zou kronen tot landskampioen en Feyenoord wederom genoegen moest nemen met de derde plek. Maar de Rotterdammers kroonden zich op overtuigende wijze voor de zestiende keer in de historie tot kampioen van Nederland, terwijl Ajax zich na een rampzalig seizoen gelukkig mag prijzen met de derde plek. “Als je Ajax vergelijkt met 2019, de halve finale van de Champions League. Dan zaten ze tegen FC Twente op tien procent daarvan. Dat is een bizar verval in vier jaar; dat mag gewoon niet gebeuren”, stelt Borst.

“Natuurlijk is het voetbal, het kan snel gaan. Maar hoe het in Amsterdam bestuurlijk, op moreel vlak én op het veld is gegaan, dat is beschamend. Typisch een kwestie van niet op tijd doorselecteren”, is Borst kritisch op de onttroonde landskampioen. Ajax stelde Alfred Schreuder vorig jaar aan als opvolger van Erik ten Hag, maar hij werd eind januari alweer op straat gezet. Diens vervanger John Heitinga kreeg vorige week te horen dat hij volgend seizoen niet meer voor de groep staat, terwijl Ajax een paar dagen eerder al het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar had aangekondigd. “Ik denk dat Ten Hag en Marc Overmars Ajax groot hebben gemaakt. Bij Feyenoord kwamen Dennis te Kloese en Arne Slot en is alles omgedraaid. Het is soms bizar om mee te maken hoe het in de voetballerij van toevalligheden en enkele personen aan elkaar hangt.”

Volgens Borst is de transfer van Van den Boomen naar Ajax veelzeggend voor de huidige staat van de Amsterdammers ten opzichte van hun rivaal uit Rotterdam. “Feyenoord is Ajax geworden en Ajax Feyenoord. De transfer van Branco van de Boomen is typisch een Feyenoord-transfer uit 2006…”, stelt de columnist, die overigens niet enkel kritisch is op Ajax. Borst had PSV bij aanvang van dit seizoen als nummer twee ingevuld. De Eindhovenaren verzekerden zich op de slotdag weliswaar van die eindklassering, maar van harte ging het niet. “Ajax heeft ronduit slecht gevoetbald, daar zat geen idee achter. Eerlijk gezegd ben ik bij PSV ook niet verder gekomen. Ik heb de interviews van Ruud van Nistelrooij doorgeploegd, maar ik heb hem nooit op een boeiende uitspraak kunnen betrappen, op wat visie.”