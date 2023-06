Ibrahim Afellay staat versteld van Devyne Rensch: 'Dat is het eerste wat je leert als verdediger'

Het verbaast Ibrahim Afellay dat Devyne Rensch steeds dezelfde fouten maakt. De twintigjarige verdediger van Ajax deed woensdagavond in het openingsduel van Jong Oranje op het EK dingen die de voormalig middenvelder niet bevielen.

In de nabeschouwing bij de NOS worden beelden laten zien van een moment in de tweede helft, waarbij Rensch zijn directe tegenstander de ruimte geeft om naar binnen te snijden en uit te halen. "Hij moet hier veel dichter op zijn tegenstander zitten. De afstand is veel te groot. Hij moet hier het schot blokken. Zijn tegenstander kan de hoek bijna uitkiezen", aldus Afellay.

Tien minuten later ontstond een gevaarlijk moment voor het Nederlandse doel toen Michel-Ange Balikwisha aan de aandacht van Rensch ontsnapte. "Het eerste wat je leert als verdediger is dat je de binnenkant moet afdekken. Hij staat hier gewoon aan de buitenkant", spreekt Afellay zijn verbazing uit. "Hij is altijd verrast. Je ziet niet echt een ontwikkeling bij hem. Hij blijft steeds dezelfde fouten maken."

Met vertrouwen heeft het volgens Afellay niets te maken. "Als je iedere keer wordt opgesteld, hoeveel vertrouwen moet je dan wel niet krijgen? Uiteindelijk gaat het ook om kwaliteit en dat is, blijkt nu wel over een langere periode, niet zichtbaar."