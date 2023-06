Alles wijst erop dat Maurice Steijn de nieuwe hoofdtrainer van Ajax wordt. In de nieuwe FCUpdate Podcast wordt de mogelijke komst van de 49-jarige oefenmeester uitgebreid besproken. Host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard houden verschillende meningen na op de nakende aanstelling van Steijn in de Johan Cruijff ArenA.

Thijs hoopt dat de trainer een kans krijg van de Ajax-supporters. "Deze man wordt al afgeschreven voordat hij een stap in de Arena heeft gezet. Laten we hem een eerlijke kans geven, misschien kan het wel werken", zegt hij. Stan ziet de komst van Steijn niet zitten. "Is dit nou echt het niveau dat Ajax zoekt als trainer? De club zet zichzelf voor lul", aldus de host.

De nieuwste FCUpdate Podcast is hieronder te beluisteren. Vanaf 27:40 gaat het over de situatie bij Ajax en de mogelijke aanstelling van Maurice Steijn.