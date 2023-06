Italiaanse media: 'Feyenoord wil transferrecord verbreken voor Argentijnse middenvelder'

Feyenoord heeft interesse getoond in Almeria-middenvelder Lucas Robertone, zo meldt Gianluca di Marzio maandagochtend. Volgens de doorgaans betrouwbare journalist kan de Spaanse club snel een miljoenenbod van de Rotterdammers verwachten.

Het is voor het eerst dat Feyenoord wordt gelinkt aan Robertone, die al een paar jaar uitkomt voor het Spaanse Almeria. De Argentijn komt voornamelijk in actie als centrale middenvelder en speelde dit seizoen alle wedstrijden in de Spaanse LaLiga. In 37 duels kwam hij slechts tot twee doelpunten, maar gaf hij wel zeven assists.

Volgens Di Marzio zou Feyenoord een bod van tien miljoen euro willen uitbrengen op Robertone. Dat zou voor de kampioen van Nederland een transferrecord zijn, want nog nooit haalde Feyenoord een speler voor zo'n groot bedrag binnen. Volgens de Italiaanse journalist is Robertone multifunctioneel, want hij zou ook als rechtsbuiten uit de voeten kunnen.

Mocht Feyenoord zich daadwerkelijk willen versterken met Robertone, heeft trainer Arne Slot ontzettend veel keuze op zijn middenvelders. Hij beschikt over Sebastian Szymanski, Thomas van den Belt, Quinten Timber, Mats Wieffer en Ramiz Zerrouki, die voor een miljoenenbedrag overkwam van FC Twente.