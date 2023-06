Italiaanse voetbalbond heeft het gehad met wangedrag Mourinho: nóg een schorsing voor de Portugees

José Mourinho zien we voorlopig niet langs de lijn tijdens een officiële wedstrijd van AS Roma. De Portugese oefenmeester kreeg onlangs al een schorsing van de UEFA aan zijn broek gehangen wegens wangedrag na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla en zal ook de Serie A een tijdje moeten toekijken. De Italiaanse voetbalbond heeft Mourinho voor twee duels geschorst omdat hij zich niet kon inhouden na het competitieduel met Monza.

Mourinho loodste AS Roma in zijn eerste seizoen naar de eindzege van de UEFA Conference League door in de finale met 1-0 te winnen van Feyenoord. De Portugees was er echter niet in geslaagd een startbewijs voor de Champions League te veroveren. AS Roma en Mourinho hoopten dat in het afgelopen seizoen wél voor elkaar te krijgen, maar ze lieten het in de laatste weken van de competitie volledig afweten. AS Roma zegevierde op de laatste speeldag weliswaar met 2-1 tegen Spezia, maar van de zeven voorgaande competitieduels werd er geen enkele gewonnen.

AS Roma moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats. Ook in de Europa League ging het mis. De ploeg van Mourinho verloor in de finale na strafschoppen van Sevilla. AS Roma en zijn trainer waren tijdens en na afloop van het treffen met de Spaanse ploeg totaal niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Anthony Taylor. Mourinho verweet de Engelsman onder meer een handsbal en strafschop over het hoofd te hebben gezien. Na de strafschoppenserie zocht de Portugees Taylor op om hem vervolgens ernstig te beledigen.

Voor die beledigingen kreeg Mourinho van de UEFA al een schorsing van vier Europese duels aan zijn broek gehangen. Ook de Italiaanse voetbalbond heeft het gehad met het wangedrag van de Portugees. Na het competitieduel met Monza op 3 mei noemde Mourinho scheidsrechter Danielle Chiffi de slechtste scheidsrechter die hij in zijn hele loopbaan was tegengekomen. “Hij is vreselijk, hij legt geen enkele menselijke connectie en hij heeft geen empathie.” AS Roma kwam op bezoek bij Monza niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De Romein Zeki Çelik werd in de blessuretijd met rood van het veld gestuurd.