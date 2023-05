Uitspraken withete Mourinho krijgen staartje: Italiaanse bond komt in actie

De uitspraken die José Mourinho woensdagavond deed na het gelijkspel van zijn AS Roma tegen Monza (1-1) krijgen mogelijk een vervelend staartje voor The Special One. De Italiaanse bond heeft inmiddels aangekondigd een onderzoek te openen naar de uitlatingen van de Portugees aan het adres van scheidsrechter Daniele Chiffi.

AS Roma bewees zichzelf met het puntverlies een slechte dienst. De Romeinen, ten koste van Feyenoord halvefinalist in de Europa League, zakten door de remise voorlopig naar de zevende positie op de ranglijst, terwijl deelname aan de Champions League juist het doel is. Mourinho haalde na afloop uit naar scheidsrechter Chiffi, die hij onder meer als "de slechtste scheidsrechter die ik in mijn carrière ben tegengekomen" betitelde.

Ook baarde Mourinho opzien met de bewering dat andere clubs er - in tegenstelling tot AS Roma - voor zorgen dat hun duels niet door Chiffi gefloten worden. Zijn eigen werkgever heeft volgens de immer controversiële trainer "die capaciteiten niet", zo liet hij nog altijd witheet weten. De Italiaanse bond FICG heeft de woorden van de Portugese oefenmeester inmiddels ook tot zich genomen en kwam donderdag met een reactie.

Il Tempo schrijft dat de federale aanklager heeft inmiddels een onderzoek naar de verklaringen van Mourinho geopend, die in de woorden van de bond "uitspraken bevatten die schadelijk zijn voor de reputatie en het prestige van scheidsrechter Chiffi", zo valt te lezen in een verklaring die de bond heeft doen uitgaan. Bewijs is er in ieder geval genoeg; Mourinho heeft inmiddels bevestigd dat hij ook tijdens de wedstrijd een microfoon bij zich droeg die ook zijn uitlatingen langs de lijn heeft vastgelegd.