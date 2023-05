Mourinho kookt van woede na kostbaar puntenverlies: 'Slechtste scheidsrechter die ik ben tegengekomen'

José Mourinho heeft er flink de pest in na het kostbare puntenverlies van zijn AS Roma op bezoek bij AC Monza (1-1). De Portugese coach zag zijn ploeg door de remise afglijden in de Serie A. Na afloop was Mourinho vooral niet te spreken over het optreden van de arbitrage in dit duel.

De Portugese trainer ligt vaker overhoop met scheidsrechters, maar de Italiaanse arbiter Daniele Chiffi spant volgens de coach de kroon: "Hij is de slechtste scheidsrechter die ik mijn carrière ben tegengekomen", begint Mourinho in gesprek met DAZN . "Geloof me, ik heb met heel veel slechte scheidsrechters te maken gehad. Maar hij is verschrikkelijk, hij maakt geen menselijke connectie met iemand, hij heeft nul empathie. Hij geeft een rode kaart aan een speler die uitglijdt omdat hij uitgeput is in de 96ste minuut", doelt Mourinho op de tweede gele kaart voor invaller Zeki Celik.

Zelf ging Mourinho ook nog op de bon in het duel tegen Monza, dat nog zo goed begon voor de Romeinen. Stephan el Shaaraway zette de Feyenoord-beul al vroeg op voorsprong, maar uiteindelijk kwam Monza langszij. Mourinho geeft in de Italiaanse media aan het einde van de wedstrijd wegens de scheidsrechter niet eens te hebben meegemaakt: "Ik wilde heel graag iets zeggen, maar ik kon het me niet veroorloven om zonder mijn jongens te zitten. Daarom heb ik het veld vroegtijdig verlaten. Ik wilde hem niet eens aankijken", doelt de Portugees op de arbiter. "Ik stopte twintig minuten voor het einde, omdat ik wist dat hij me voor alles een rode kaart zou geven."

Na de remise, die voor Roma met een huidige zevende plek (kwalificatie voor de Conference League) grote gevolgen heeft, deelde de oefenmeester ook nog een sneer uit aan de clubleiding, want volgens Mourinho voorkomen andere clubs dat ze Chiffi als scheidsrechter krijgen: "Er zijn clubs die zeggen dat ze deze scheidsrechter niet willen en Roma heeft ofwel deze capaciteiten niet of het DNA of iets anders. Het is verschrikkelijk", besluit de Portugees zijn relaas.