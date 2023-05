Van Ginkel vertelt wat Mourinho vindt van bekerfinale tussen Ajax en PSV

Veel voetballiefhebbers ergerden zich aan het gedrag van de spelers van Ajax en PSV, maar Marco van Ginkel denkt dat José Mourinho de incidenten wel zou kunnen waarderen. Van Ginkel werkte bij Chelsea samen met Mourinho en vertelde zondagavond bij Studio Voetbal een mooie anekdote over de Portugees.

"Hij vond altijd wel dat je honderd procent moest geven, of net over het randje moest gaan", zei de middenvelder, die inmiddels weer voor Vitesse speelt. "Wat we tijdens Ajax - PSV in de eerste helft hebben gezien, dat vindt hij prachtig. Als je maar niet over je heen laat lopen." Van psychologische spelletjes is Mourinho niet vies, weet Van Ginkel.

De voormalig Chelsea-speler herinnerde zich hoe Mourinho de pers op het verkeerde been probeerde te zetten in de aanloop naar een tweeluik met Atlético Madrid in de halve finale van het Champions League-seizoen 2013/14. "Ik kwam net terug van een blessure, ik mocht wel mee. Petr Cech was geblesseerd, zijn schouder was uit de kom. Die was er langere tijd uit. De tweede keeper was Mark Schwarzer, een oude keeper van 41."

"Dus Mourinho zei tegen Cech: je gaat gewoon mee naar buiten, tien mnuten met de persfotograaf, je doet gewoon alsof je een balletje vangt. Helemaal ingetapet deed hij dat. De volgende dag stond in de kranten: Cech fit voor de halve finale. Met zulke dingen was Mourinho bezig. Dan zei hij: 'Zie je wel, het is gelukt!' Hij had ook wel humor. Ik was destijds negentien of twintig, dan heb je het allemaal wat minder door."

Ook Rafael van der Vaart werkte, weliswaar heel kort, samen met Mourinho. Een paar maanden na de komst van Mourinho, in de zomer van 2010, vertrok Van der Vaart. "In een van zijn eerste teambesprekingen zei hij: 'Als jullie allemaal doen wat ik zeg, dan verliezen we nooit.' Dat vond ik zo mooi."