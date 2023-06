Ivan Perišić ontsnapte woensdagavond in de eerste helft van Nederland - Kroatië aan een kaart. De 34-jarige speler van Tottenham Hotspur deelde in het druk zetten een vervelende tik uit aan doelman Justin Bijlow. Daar hade de sluitpost van Feyenoord behoorlijk last van. Toch besloot scheidsrechter Istvan Kovacs geen kaart te geven aan Perišić. Oordeel zelf!

Nog even terug naar de eerste helft.. ⏱️

Komt Ivan Perisic hier goed weg met deze elleboog in het gezicht van Justin Bijlow? 🕵🏻#ZiggoSport #NEDCRO #NationsLeague pic.twitter.com/SiXLe1pBfe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 14, 2023