Jack van Gelder komt belofte niet na en ligt onder vuur na dubieuze tweet over vluchtelingen

Jack van Gelder ligt onder vuur vanwege een reactie die hij heeft gegeven op een tweet van Eva Vlaardingerbroek. De 72-jarige presentator maakt in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk wat hij vindt van het politiek gevoelige dossier van asiel en migratie.

Vlaardingerbroek deelt op Twitter beelden die in eerste instantie zijn verspreid door Paul Golding, oprichter van de als extreemrechts bekendstaande politieke partij Britain First. In de video is een grote vechtpartij op een strand in België te zien, waarbij zwarte jongeren betrokken zijn. “Dit is een strand in België. Welkom in Europa”, tweet Golding. “België is een mislukte staat”, is de tekst waarmee Vlaardingerbroek de beelden met haar volgers deelt.

Artikel gaat verder onder video

Van Gelder is het met Vlaardingerbroek eens en trekt het nog breder. “Europa is een mislukt continent. Dit moet onmiddellijk stoppen”, reageert de presentator, die daarmee de hoon op Twitter over zich heen krijgt. “Dit was 3 jaar geleden, het betreft een groep Franstalige Brusselaren. Staat hun kleur je niet aan Jack?”, vraagt iemand zich af. “Jack van Gelder, mijn hemel. Er is werkelijk geen extreemrechts verhaal waar jij tegenwoordig niet intrapt hè?! Iets met ontbrekende context van een verhaal van drie jaar geleden”, schrijft een ander.

Van Gelder is met het versturen van de tweet zijn eerder gedane belofte niet nagekomen. Begin deze maand nam hij zich publiekelijk voor om zich op Twitter niet meer uit te laten over politieke kwesties. “Ik ga Twitter zeker niet verlaten maar ik zal me niet meer uiten over politiek. Dat maakt mij alleen maar kwaad en opstandig. Ze zoeken het maar uit met zijn allen in ‘Den Haag'. Ik ben klaar met al dat toneelspel van de dames en heren daar”, schreef hij destijds.