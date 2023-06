Jan Joost van Gangelen onthult live op tv wie assistent van Maurice Steijn moet worden bij Ajax

De Telegraaf kwam zondagavond met het verrassende nieuws dat Maurice Steijn op pole position ligt om de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te worden. Mocht de overstap daadwerkelijk rond komen, weet ESPN zelfs al wie de belangrijkste assistent moet gaan worden van Steijn. Jan Joost van Gangelen meldt dat Hedwiges Maduro in beeld is gekomen bij de Amsterdammers.

Maduro is op dit moment assistent-trainer bij Almere City FC. Als rechterhand van Alex Pastoor wist die ploeg zich zondagavond te verzekeren van de eerste promotie naar de Eredivisie in de clubgeschiedenis.

Terwijl Van Gangelen samen met Kees Kwakman de nabeschouwing voert van de wedstrijd tussen FC Emmen en Almere wil hij het ook nog even hebben over het Steijn-gerucht. “Maurice Steijn is in beeld om hoofdtrainer te worden bij Ajax. Maduro zou zijn assistent moeten worden”, onthuld de ESPN-journalist. Even later komt Maduro in beeld terwijl hij de felicitaties in ontvangst mag nemen van wat meegereisde supporters. “Zou hij bezig zijn met een afscheidstournee?”, vraagt Van Gangelen zich vervolgens al hardop af.

Maduro verscheen even later zelf voor de camera en reageerde op de geruchten. "Ik hoor dit nu voor het eerst, ik word er een beetje mee overvallen", reageerde de oud-voetballer van onder meer Ajax en FC Groningen.