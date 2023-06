Jong Oranje op tv: hoe laat en op welke zender is het EK Onder 21 te zien?

Voor Jong Oranje staat het EK Onder 21 op het punt van beginnen. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi speelt woensdagavond tegen België in het Mikheil Meskhi Stadion in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Op welke zender is Jong Oranje op tv te zien en hoe laat begint de uitzending?

Meerdere manieren om de wedstrijd te zien

De wedstrijden van Jong Oranje zijn live te zien bij de NOS. Dat kan via online streams, op tv en op het YouTube-account van NOS Sport. De tv-uitzending begint om 17.30 uur op NPO 2. Na de voorbeschouwing wordt om 18.00 uur afgetrapt. De nabeschouwing duurt tot ongeveer 20.30 uur.

Speelschema Jong Oranje

Jong Oranje zit in Groep A met België, Portugal en Georgië, dat samen met Roemenië een van de twee gastlanden is van het EK. Na de wedstrijd tegen België volgt op 24 juni een wedstrijd tegen Portugal en op 27 juni het afsluitende duel met Georgië.

BELGIË – NEDERLAND

Datum: woensdag 21 juni

Voorbeschouwing: 17.30 uur

Aftrap: 18.00 uur

Zender: NPO 2

PORTUGAL - NEDERLAND

Datum: zaterdag 24 juni

Voorbeschouwing: 17.45 uur

Aftrap: 18.00 uur

Zender: NPO 2