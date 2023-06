Slecht nieuws voor Jong Oranje: aanvaller in bloedvorm verlaat eerste elftal van België om op het EK Onder 21 te spelen

Er is minder nieuws voor Jong Oranje, want Loïs Openda verlaat het eerste elftal van België om op het EK Onder 21 tegen Nederland te gaan spelen. De ex-Vitessenaar speelde een goed seizoen bij RC Lens en staat ook in de belangstelling van grote clubs als RB Leipzig.

Eigenlijk zou Openda nog meereizen naar Estland om daar te gaan spelen met eerste elftal van België, maar de spits mag al eerder vertrekken naar het Onder 21-team van onze zuiderburen. In de wedstrijd tegen Oostenrijk (1-1) deed Openda nog een kwartier mee.

Armeen Al-Dakhil, Aster Vranckx en Olivier Deman blijven nog wel bij het eerste elftal van de Rode Duivels om tegen Estland te spelen. Na die wedstrijd sluiten zij ook aan bij het jongere team van België. De eerste twee van de bovengenoemde namen maakten tegen Oostenrijk hun debuut voor de nationale ploeg.

Openda is dit seizoen in bloedvorm bij de nummer twee van Frankrijk RC Lens. In 38 wedstrijd scoorde de ex-Vitessenaar 21 keer en gaf ook nog eens vier assists. In totaal heeft de Belgische aanvaller ook al negen interlands gespeeld voor de Rode Duivels.