Openda en Lens maken indruk tegen Monaco en naderen Champions League met rasse schreden

RC Lens heeft zich knap hersteld van de nederlaag tegen Paris Saint-Germain van vorige week. In eigen stadion was de Franse landskampioen van 1998 met 3-0 te sterk voor AS Monaco, waardoor de club weer dichter bij een ticket voor de Champions League is gekomen. Ex-Vitessenaar Loïs Openda was weer eens de grote man bij de thuisploeg.

Openda maakt al het hele seizoen een prima indruk bij zijn Franse werkgever. Tot zaterdagavond trof de Belg al vijftien keer doel in 31 duels en fungeerde hij twee keer als aangever bij een treffer van een ploeggenoot. Tegen Monaco, de nummer vier van de ranglijst, kwamen daar twee treffers én een assist bij.

Na fel doorjagen van Lens profiteerde Openda al binnen tien minuten van balverlies van de Monegasken. In twee instanties prikte hij de 1-0 achter doelman Alexander Nübel. Amper vijf minuten later had hij vervolgens ook zijn tweede van de avond te pakken. Na een voorzet van de linkerkant schoot Openda van dichtbij ook de 2-0 tegen de touwen.

Na rust was Openda ook bij de derde en laatste treffer van de avond betrokken. Op zijn aangeven schoof Andrien Thomasson de 3-0 tegen de touwen, waardoor Lens de tweede plaats in ieder geval weer voor een dag in handen heeft. Olympique Marseille heeft twee punten minder maar heeft nog een duel te goed; zondag gaat L'OM op bezoek bij Olympique Lyonnais.