Enorme meevaller voor Jong Oranje: Georgië ziet absolute smaakmaker afhaken

Jong Oranje heeft een week voor de start van het EK Onder-21 in Georgië en Roemenië een flinke meevaller te horen gekregen. In het derde en laatste groepsduel met Jong Georgië zal de absolute uitblinker van dat elftal, Kvicha Kvaratskhelia (Napoli) ontbreken.

Dat heeft de 21-jarige aanvaller van de Italiaanse kampioen via sociale media laten weten aan de fans van het thuisland. "Het is een grote eer om deel uit te maken van het team dat over een paar dagen deelneemt aan het EK Onder-21", begint Kvaradona zijn boodschap. "Na het lange voetbalseizoen is het voor mij echter moeilijk om in korte tijd in zo'n comepetitie op hoog niveau te spelen. Daarom wil ik dat de fans mijn positie kennen", zo wordt de uitblinker van Napoli geciteerd door journalist Gianluca Di Marzio.

"Ondanks mij wens om daar te zijn, zal ik alleen bij jullie zijn als fan van het team", vervolgt Kvaratshkelia. "Nu richt ik me volledig op de wedstrijden voor het Georgische team tegen Cyprus en Schotland", refereert hij aan de EK-kwalificatieduels die hij met de A-ploeg afwerkt. "Ik wil iedereen veel succes wensen. Mijn teamgenoten, de technische staf en iedereen in Georgië", besluit hij.

Het Jong Oranje van bondscoach Erwin van de Looi treft gastland Georgië zoals gezegd dus in het derde groepsduel. Op woensdag 21 juni trappen de talenten af met een wedstrijd tegen de leeftijdgenoten uit België. Drie dagen later wacht Jong Portugal in de tweede speelronde.