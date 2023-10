In het shirt van Ajax heeft nog geen wonderen verricht, maar in dienst van de Georgische nationale ploeg schoot hij zichzelf donderdag de recordboeken in. De aanvaller is de eerste Georgiër ooit die in één wedstrijd vier keer wist te scoren voor de nationale ploeg. 433 richt zich echter op een andere doelpuntenmaker.

Mikautadze nam donderdag weliswaar vier van acht Georgische treffers in de oefeninterland tegen Thailand voor zijn rekening, maar de spotlights zullen desondanks altijd gericht zijn op Kvicha Kvaratskhelia. De aanvaller maakte in het afgelopen seizoen veel indruk bij Napoli en had een belangrijk aandeel in de eerste landstitel sinds 1990. Hij zag zijn optredens worden beloond met een nominatie voor de Gouden Bal. Dit seizoen was Kvaratskhelia weliswaar pas één keer trefzeker, maar verzorgde hij in de Serie A wel al vier assists.

Donderdag maakte hij zijn elfde treffer in dienst van de nationale ploeg. Kvaratskhelia nam het achtste en tevens laatste Georgische doelpunt voor zijn rekening. Vier kwamen dus op naam van Mikautadze, maar échte waardering voor zijn prestatie blijft uit. Bij 433 althans. Het wereldberoemde social mediaplatform - dat zichzelf The Home of Football noemt - plaatste na afloop van het oefenduel tussen Georgië en Thailand een post over de wedstrijd met een foto van Kvaratskhelia. Dat leidt bij gebruikers van X, voorheen Twitter, tot veel verbazing en verontwaardiging.

“Iemand scoorde vier doelpunten, maar iemand anders die één doelpunt scoorde verschijnt op de achtergrond. De PR voor Kvicha is krankzinnig”, schrijft iemand in de reacties. De verbazing zit ‘m vooral in het feit dat Kvaratskhelia pas in minuut 58 zijn opwachting maakte binnen de lijnen en de tussenstand op dat moment al 7-0 was. De Napoli-aanvaller verving Mikautadze en bepaalde een paar minuten later de eindstand op 8-0.