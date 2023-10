Teleurstellende Ajax-aanwinst tankt met vier treffers broodnodig vertrouwen bij nationale ploeg

De bij Ajax nog bijzonder tegenvallende zomeraanwinst heeft wat broodnodig vertrouwen getankt bij de nationale ploeg van Georgië. In een oefenduel tegen het bescheiden Thailand produceerde de van FC Metz overgekomen aanvaller reeds voor rust een loepzuivere hattrick en prikte hij er in de tweede helft zelfs nog een vierde doelpunt bij.

Vorig seizoen was Mikautadze nog van grote waarde voor Metz, dat mede dankzij 23 competitietreffers van de Georgiër als nummer twee van de Ligue 2 promoveerde naar het hoogste niveau in Frankrijk. Sven Mislintat, toen nog directeur voetbalzaken van Ajax, aarzelde dan ook niet om zestien miljoen euro uit te geven om de aanvaller naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Na drie wedstrijden wacht Mikautadze nog altijd op zijn eerste Amsterdamse treffer en zijn de kritieken van onder meer Andy van der Meijde en Kees Kwakman bovendien niet mals.

Mikautadze hoopte zijn zorgen dan ook even te kunnen vergeten bij de nationale ploeg, en dat lukte hem donderdagavond zeker. Tegen Thailand, de nummer 112 van de FIFA-ranglijst, trof hij doel in de 24e, de 37e én de 41e minuut, waarmee hij dus een onvervalste hattrick scoorde en de helft van de in totaal zes Georgische treffers in het eerste bedrijf voor zijn rekening nam. Tien minuten na rust was het bovendien opnieuw raak: vanaf de strafschopstip tekende Mikautadze ook voor de 7-0, waarmee hij tevens de allereerste Georgiër ooit was die vier keer wist te scoren in een interland. Bij die vier treffers zou het overigens ook blijven: meteen na zijn benutte strafschop haalde bondscoach Willy Sagnol de Ajacied naar de kant; Napoli-sterspeler Kvicha Kvaratskhelia was zijn vervanger.