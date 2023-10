V/d Meijde ziet bizarre actie van Mikautadze: 'Schande dat deze man is gehaald'

Het is een 'schande' dat Ajax ervoor heeft gekozen om binnen te halen, vindt Andy van der Meijde. De 22-jarige spits, voor minstens zestien miljoen euro overgekomen van FC Metz, heeft nog niet kunnen aantonen zijn transfersom waard te zijn.

Tijdens het duel tussen Ajax en AZ (1-2) keek Van der Meijde met name op van een moment in de 54ste minuut. Mikautadze verloor de bal aan de zijlijn en liep daarna nog ruim over de zijlijn. Terwijl AZ meteen de aanval inzette en het zestienmetergebied van Ajax bereikte, maakte Mikautadze weinig aanstalten om snel op het veld terug te keren.

“Dit bedoel ik: als je in een team speelt… Hij loopt daar gewoon rustig aan. ‘Doen jullie het maar, want ik kan het niet.’ Het is ongelooflijk. Echt een schande dat ze deze man hebben binnengehaald”, oordeelt Van der Meijde.

Mikautadze speelde aan het begin van het seizoen nog voor Metz en was goed voor twee doelpunten en een assist in de eerste drie wedstrijden in de Ligue 1. Daarna speelde hij drie wedstrijden voor Ajax: hij kwam 90 minuten in actie tegen Fortuna Sittard (0-0), 27 minuten tegen FC Twente (3-1 nederlaag) en 50 minuten tegen AZ (1-2 nederlaag). Betrokken bij een doelpunr was hij niet.