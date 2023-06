'Joshua Brenet kan voor shockerende transfersom naar de Premier League'

Voor Joshua Brenet lonkt een avontuur in de Premier League. Volgens de London Evening Standard heeft Fulham, de nummer tien van het afgelopen seizoen, nog altijd interesse in de rechtsback van FC Twente. Ook Burnley en drie Turkse clubs zouden in de markt zijn.

Brenet staat nog maar een jaar onder contract in Enschede en kan volgens de Engelse krant voor een schijntje vertrekken: hij zou een contractuele afkoopsom van ongeveer een miljoen euro hebben. Vorige zomer is afgesproken dat Brenet in de aankomende transferwindow voor een relatief laag bedrag mag vertrekken en de krant meent de hoogte daarvan nu te weten.

Eerder deze maand vertelde Brenet aan Voetbal International dat Fulham in de winter ook al serieuze interesse had. "Daarmee wil ik niet zeggen dat ik Premier League-voetbal zomaar aankan, maar een club van vergelijkbaar niveau, dat zou ik wel willen proberen. Ik ben ambitieus."

Bij Fulham speelt landgenoot Kenny Tete op de rechtsbackpositie, al wordt hij in verband gebracht met Liverpool. De London Evening Standard meldt dat behalve Fulham en Burnley ook Besiktas, Fenerbahçe en Istanbul Basaksehir de komst van Brenet zien zitten. De 29-jarige vleugelverdediger speelde vorig seizoen 41 officiële wedstrijden voor Twente en scoorde daarin 10 keer.