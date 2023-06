Brenet wil graag een stapje hogerop: 'In winter nog interesse uit Premier League'

Joshua Brenet wil na dit seizoen met FC Twente de club verlaten en nog één keer een grotere stap maken. In de winter stond de rechtsback in de belangstelling van Fulham en zo’n type club ziet de ex-PSV’er wel zitten.

Brenet maakt bij Twente een goed seizoen en heeft met zeven gescoorde doelpunten een groot aandeel in het succes van de ploeg. “Of dit mijn beste seizoen van mijn carrière is?”, herhaalt de rechtsback de vraag van Voetbal International. “Als je naar het voetballende gedeelte kijkt, denk ik dat het nog wel wat beter had gekund. Maar als je mijn statistieken erbij pakt: absoluut.” Al was het voetballend bij een andere club beter. “In mijn tijd bij PSV ben ik drie keer kampioen geworden. Dan speel je in een ploeg met een nog hoger niveau, waardoor je zelf in dat level meegaat. Dus als je me vraagt waar ik voetballend mijn beste jaren heb gekend, dan zijn het toch die seizoenen bij PSV.”

Bij Twente loopt het contract van Brenet nog een jaar door en deze zomer lijkt het moment om nog een stap omhoog te maken. “Ik ben er heel benieuwd naar waar mijn plafond ligt. Bij PSV heb ik mooie jaren gehad, waarna het hem in Duitsland niet is geworden. Bij Twente ben ik weer in een flow gekomen en nu ben ik heel nieuwsgierig wat nou precies mijn level is. Afgelopen winter toonde Fulham serieuze belangstelling voor me. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik Premier League-voetbal zomaar aankan, maar een club van vergelijkbaar niveau, dat zou ik wel willen proberen. Ik ben ambitieus.”

Trainer Ron Jans vindt de ambities van Brenet begrijpelijk. “We hebben het geluk gehad dat Joshua dit seizoen nog voor ons speelt, omdat hij vorige zomer besloot een nog steviger fundament te willen leggen richting een mooie transfer. Ik ben benieuwd waar hij uit gaat komen en hoe hij op een eventueel hoger niveau gaat presteren. Dan zal hij een aantal dingen wel beter moeten doen, vooral op het verdedigende vlak.”