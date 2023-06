Joshua Zirkzee is overtuigd: 'Ik wil niet te veel druk op hem leggen, maar da's wel het niveau waar hij naartoe kan'

Joshua Zirkzee heeft hoge verwachtingen van Bart Verbruggen. De twintigjarige keeper groeide het afgelopen seizoen uit tot eerste keuze onder de lat bij RSC Anderlecht en wordt daar naar alle waarschijnlijkheid met een transfer naar de Premier League voor beloond.

Verbruggen is dicht bij een transfer naar Brighton & Hove Albion, dat twintig miljoen euro zal overmaken naar Anderlecht als de medische keuring geen roet in het eten gooit. Op dit moment is de Nederlandse doelman met Jong Oranje actief op het EK in Georgië en Roemenië, waar hij veel indruk maakt.

Artikel gaat verder onder video

Met name in het openingsduel met Jong België was Verbruggen belangrijk voor de Nederlandse beloften. "Dit was een speciale wedstrijd voor hem. Tegen het land waar hij voetbalt, met een transfer die in de lucht hangt: er waren echt veel ogen op hem gericht. Met drie of vier topreddingen heeft hij ons uiteindelijk echt in de wedstrijd gehouden. Ik ben ontzettend blij voor hem, al verwacht ik eerlijk gezegd ook niks minder van Bart", vertelt Zirkzee aan Het Nieuwsblad.

Zirkzee is ervan op de hoogte dat Verbruggen goed in de markt ligt. "Ik probeer hem wel wat advies te geven. Wat dat is, hou ik liever privé. Maar Bart is een slimme jongen, die weet goed genoeg wat hij doet. Hoe hoog we hem moeten inschatten? Héél hoog. Hij pakt niet alleen ballen, hij kan ook zó goed meevoetballen. Bart heeft veel weg van Manuel Neuer, dat heb ik hem al vaak gezegd. Ik wil niet te veel druk op hem leggen, maar da’s wel het niveau waar hij naartoe kan."