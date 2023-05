Ajax wil een nieuwe spits aantrekken: Sky Sport-journalist noemt Joshua Zirkzee als optie

Ajax hoopt zich in de zomer te versterken met een nieuwe centrumspits. De Amsterdammers telden vorig jaar bijna twintig miljoen euro neer voor Brian Brobbey en ook Dusan Tadic speelde regelmatig in de punt van de aanval, maar een nummer 9 staat desondanks op het verlanglijstje. Ajax is gecharmeerd van Fábio Silva en nu wordt ook de naam van Joshua Zirkzee genoemd. Volgens Florian Plettenberg van Sky Sport houdt de nummer drie van de Eredivisie diens situatie in de gaten.

Ajax nam na het seizoen 2021/2022 afscheid van Sébastien Haller. Ook Brobbey trok de deur van de Johan Cruijff ArenA opnieuw achter zich dicht. De centrumspits had Ajax in de zomer van 2021 transfervrij verlaten voor RB Leipzig. Brobbey kwam er in Duitsland echter niet aan te pas en na een paar maanden keerde hij op huurbasis alweer terug in Amsterdam. Hij maakte er na de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen geen geheim van graag bij Ajax te blijven. De Amsterdammers maakten werk van de definitieve terugkeer van Brobbey, die bijna twintig miljoen euro kostte.

Brobbey was overigens niet de enige jonge Nederlandse spits die vorig jaar op de nominatie stond om de spitspositie van Ajax te versterken. Ook de naam van Zirkzee stond naar verluidt op het verlanglijstje. Zirkzee maakte vorig seizoen veel indruk bij Anderlecht. Hij was in 47 wedstrijden in alle competities achttien keer trefzeker en verzorgde ook nog eens dertien assists. Anderlecht hoopte Zirkzee langer aan boord te kunnen houden, maar hij keerde terug naar Bayern München, dat hem vervolgens voor 8,5 miljoen euro verkocht aan Bologna. Waar Zirkzee in België nog kon imponeren, is hij er in Italië niet in geslaagd een basisplaats af te dwingen. Hij kwam slechts achttien keer in actie in de Serie A, goed voor één treffer.

Als we Plettenberg moeten geloven, wordt Zirkzee desondanks nog altijd gevolgd door Ajax. De Duitse journalist beaamt dat de Amsterdammers op zoek zijn naar een nieuwe spits. Dat werd eerder deze week al duidelijk door het bericht van het Eindhovens Dagblad over de interesse van Ajax in Fábio Silva. De Portugees was in de tweede seizoenshelft op huurbasis actief voor PSV. Hoewel hij het in Eindhoven vooral moest doen met invalbeurten, heeft hij een dusdanig goede indruk gemaakt op Ajax dat de nummer drie van de Eredivisie hem eventueel zou willen huren van Wolverhampton Wanderers.