Journalist Thomas van Groningen reageert op 'fatshaming' door Johan Derksen

In het programma Vandaag Inside is iedereen een keer aan de beurt en dat weet Thomas van Groningen inmiddels ook. Hij was een tijd lang de vaste politiek duider van het programma, maar stapte over naar Op1 en wordt sindsdien wat minder gewaardeerd aan de tafel. Johan Derksen grapte onlangs over het gewicht van Van Groningen, die daar echter niet veel waarde aan hecht.

In een recente uitzending vroeg Derksen zich af wat 'dat ventje van Op1' de 'hele dag zit te vreten'. "Hij kan in elk geval niet uit z’n nek lullen, want die heeft hij niet meer", voegde hij toe. Van Groningen reageert erop in de podcast The Friday Move van Wilfred Genee op BNR. "Ik kreeg een heel lief appje van Sam Hagens, het nieuwe politieke gezicht van VI, met de verontschuldigingen. Ik dacht: dan zal er wel iets gezegd zijn, dus ik ben even terug gaan kijken, maar ik vind het niet zo erg."

Artikel gaat verder onder video

Omdat hij zelf in het programma heeft gezeten, en de heren 'een beetje kent', trekt hij zich de opmerkingen niet zo aan. "Ik vind het eigenlijk stommer dat ze elke keer doen alsof ze mijn naam niet meer weten, maar ik kan het wel hebben eigenlijk", aldus Van Groningen. "Het punt is namelijk – en dat moet ik vaak uitleggen, want mensen vinden dan dat ik daar boos om moet worden ofzo – dat iedereen in dat programma een keer aan de beurt is. Dus ik kan daar wel heel erg boos om worden, maar."

Achteraf zei presentator Wilfred Genee in zijn napraatshow dat Van Groningen 'ook wat problemen met zijn gezondheid' heeft. "Het is ook wat moeilijker voor Thomas om echt makkelijk af te vallen. Dat wil ik er wel even bij zeggen", legde hij uit. Zelf zegt de politiek journalist daarover: "Nou, ik heb er heel veel aan gedaan. Personal trainers, diëten, weet ik veel. Het is allemaal niet gelukt. Ik ben er nog altijd mee bezig. Ik zou wel willen afvallen, ja, maar ik vind het lastig."