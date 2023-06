Keiharde conclusies over Oranje: 'Het is soms net alsof hij een ander mens is'

Het Nederlands elftal gaat na de mislukte finaleronde van de Nations League in crisissfeer de zomer in. De Nederlandse kranten zijn niet mals voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman, die tegen Italië voor de tweede keer in vijf dagen tijd niet thuis gaf.

Volgens het Algemeen Dagblad doemen onder Koeman oude mankementen op die onder Louis van Gaal werden gecamoufleerd. "Ronald Koeman wilde het anders gaan doen met Oranje. Net als een aantal bepalende spelers vond hij dat dat moest én ook kon na het WK in Qatar. Het idee is een speelwijze meer op de aanval gericht, meer vanuit initiatief en minder vanuit de reactie. Oók tegen landen uit de A-categorie. Maar na twee interlandperiodes in maart en juni is dit de harde conclusie: 'op die andere manier' is er nog geen enkele houvast gecreëerd. Oranje hangt van twijfel en onzekerheden aan elkaar."

Artikel gaat verder onder video

Alles is anders dan de vorige keer dat Koeman bondscoach was, stelt Willem Vissers in de Volkskrant. "Spelers waren nieuw en in topvorm. Alles was fris aan de nieuwe start na duistere jaren. Lekker voetballen", schrijft hij. "Maar Virgil van Dijk, eens Big Virg, is opeens een gewone sterveling, bang om in te grijpen. Het is soms net alsof hij een ander mens is, een heel andere aanvoerder in elk geval dan in de eerste periode van Koeman. Buitenspelers zijn er nauwelijks. Lang, Malen, Bergwijn, Simons. Best talentvol, maar geen zekere factoren. Alles of niets. Oranje voetbalt statisch, weinig modern."

De eindronde van de Nations League was volgens NRC een uitgelezen mogelijkheid om automatismen in te slijpen en te werken aan een vaste kern. "Maar de realiteit is dat er na de sof van zondag alleen maar meer vraagtekens zijn. Wie zet hij naast Frenkie de Jong op het middenveld? Wordt Cody Gakpo de nieuwe spits nu Memphis Depay vaak geblesseerd is? Kan hij nog wel op captain Van Dijk bouwen? Is het meer aanvallende 4-3-3-systeem wel houdbaar met dit spelersmateriaal?"

De Telegraaf schrijft dat het Nederlands elftal onder nieuwe 'badmeester' Koemand als een baksteen is gezonken en tegen Italië zelfs de bodem aantikte. "Dat Oranje opnieuw zo makkelijk kopje onder ging, moet Koeman serieus zorgen baren", valt er te lezen. "Iedereen houdt zijn hart vast voor de belangrijke EK-kwalificatieduels met de Grieken en de Ieren, die in minder dan drie maanden voor de deur staan."