'Kenny Tete kan droomtransfer naar Engelse topclub gaan maken'

Kenny Tete (27) wordt in verband gebracht met een absolute droomtransfer binnen de Premier League. Volgens diverse Engelse media is de rechtsback van Fulham op de radar van Liverpool verschenen.

De oud-Ajacied is bezig aan zijn derde seizoen bij Fulham, waarvoor hij dit seizoen 31 keer in actie kwam. Met de Londense club eindigde hij op een verdienstelijke tiende plaats in de Premier League. De veertienvoudig Nederlands international maakt evenwel geen deel uit van de selectie van het Nederlands elftal die in juni de finale van de Nations League in eigen land gaat spelen.

Het contract van Tete bij Fulham loopt nog door tot medio 2024. Volgens The Sun zou hij voor een bedrag van 10,5 miljoen pond (ruim 12 miljoen euro) op te pikken zijn bij The Cottagers. Liverpool zou in hem een betrouwbare stand-in voor eerste keus Trent Alexander-Arnold zien.

Daarbij krijgen The Reds echter wel concurrentie uit binnen- én buitenland, zo weet de krant te melden. Er zouden namelijk nóg twee andere, niet bij naam genoemde clubs uit de hoogste Engelse competitie geïnteresseerd zijn in zijn diensten. Bovendien zou ook een onbekende club uit Spanje het oog op Tete hebben laten vallen.