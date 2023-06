Kersverse trainer Ruud Brood kan lachen om 'valse start' bij TOP Oss

Het avontuur van Ruud Brood (60) als trainer van TOP Oss is begonnen met een 'valse start'. De Brabanders hadden de kersverse oefenmeester donderdagmiddag om 14.00 uur willen presenteren, maar op dat moment was Brood nog in geen velden of wegen te bekennen.

Brood wordt in Oss de opvolger van Klaas Wels en stond even na tweeën alsnog de pers te woord. "Eerlijk gezegd was het druk op de weg", verklaart Brood zijn verlate aankomst bij zijn nieuwe werkgever. "Gelukkig zijn we er en we hebben alle tijd, ik neem alle tijd", vervolgt Brood in gesprek met ESPN. De verslaggever van dienst wil nog graag weten wanneer Brood voor het eerst met zijn selectie op het trainingsveld staat. "De eerste training is volgende week dinsdag, de 27ste, en begint om 11.00 uur", vertelt Brood, om daar lachend aan toe te voegen: "maar dat kan net zo goed om 13.00 uur zijn."