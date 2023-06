Ruud Brood vindt nieuwe club en keert terug in de Keuken Kampioen Divisie

Ruud Brood (60) is weer onder de pannen. De oefenmeester zat sinds zijn vertrek bij ADO Den Haag in februari 2022 zonder club, maar treedt nu in dienst bij TOP Oss, waar hij de opvolger wordt van Klaas Wels.

Wels vertrekt na slechts vijftien wedstrijden op de bank te hebben gezeten in zijn tweede periode in Oss. Eerder was hij ook tussen 2017 en 2021 eindverantwoordelijke bij de club, die hij later ook als technisch directeur en assistent-trainer diende. Wels zou ook komend seizoen op de bank zitten, maar de club besloot recent van dat plan af te stappen. "In de nog maar korte periode sinds de definitieve aanstelling van Wels, is duidelijk geworden dat er sprake is van persoonlijke omstandigheden die het optimaal functioneren van Klaas Wels als hoofdtrainer momenteel belemmeren. In het belang van de club zijn betrokkenen in goed overleg tot de conclusie gekomen dat het beter is om nu uit elkaar te gaan", schrijft de club op de eigen website.

In de persoon van Brood heeft TOP nu dus een nieuwe hoofdtrainer gevonden. "De 60-jarige trainer uit Gorinchem wordt donderdagmiddag om 14.00 uur gepresenteerd en tekent een contract voor één seizoen", meldt De Telegraaf. Brood zat zonder club nadat hij in februari 2022 werd ontslagen door ADO Den Haag, waar hij op dat moment zo'n anderhalf jaar werkzaam was. Eerder was hij hoofdtrainer bij achtereenvolgens Helmond Sport, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, Roda JC, NEC en fungeerde Brood bij PSV als assistent van Phillip Cocu.

Met TOP Oss treft Brood een inmiddels unieke club in het betaald voetbal in Nederland. Tot voor kort waren de Brabanders één van de twee clubs in de Keuken Kampioen Divisie die nog nooit op het hoogste niveau actief waren. Aangezien Almere City dit jaar via de play-offs is gepromoveerd, is TOP vanaf komend jaar de enige profclub die nog nooit in de Eredivisie heeft gespeeld.